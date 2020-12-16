В АГАТУ создан Совет молодых сотрудников

Вчера, 15 декабря, прошло I заседание Совета молодых сотрудников Арктического ГАТУ. Совет является объединением молодых сотрудников университета, функционирующим на общественных началах.

Основными целями и задачами Совета являются помощь в адаптации и закреплении, содействие профессиональному и карьерному росту, участие в разработке социальных программ, проектов, направленных на адаптацию и закрепление, создание условий для развития и самореализации молодых сотрудников университета.

В состав Совета вошли молодые преподаватели, специалисты, ученые университета.

По итогам заседания председателем единогласно избрана Мадина Обулахова:

«12 лет моей жизни связаны с нашим вузом, в 2008 году я поступила в ЯГСХА в специалитет, успешно окончила академию, потом здесь же завершила магистратуру, работала в Агротехнологическом факультете, сейчас учусь в аспирантуре и работаю в управлении административной работы. Хочу, чтобы родной вуз развивался дальше и готова внести свой вклад».

Мадина предложила провести в мае 2021 года слет молодых сотрудников АГАТУ, провести конкурс профессионального мастерства среди молодых сотрудников «Лучший по профессии», проводить тренинги на знакомство и командообразование с молодыми сотрудниками, спортивные соревнования и творческие конкурсы среди молодых сотрудников, поддерживать участие самых активных молодых сотрудников в различных всероссийских, республиканских форумах, конференциях. Все предложения получили поддержку руководства вуза.