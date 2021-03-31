В АГАТУ прошли «Уткинские чтения – 2021»

30 марта, в Научной библиотеке им. К.Д. Уткина Арктического государственного агротехнологического университета состоялась научно-практическая конференция «Уткинские чтения — 2021», посвященная 65-летию высшего аграрного образования в Республике Саха (Якутия).

Организаторами конференции выступили Научная библиотека им. К.Д. Уткина и кафедра «Социально-гуманитарных дисциплин» Экономического факультета Арктического государственного агротехнологического университета.

Участниками конференции стали более 70 человек: преподаватели, студенты, сотрудники Арктического государственного агротехнологического университета, Северо-восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, учащийся средней общеобразовательной школы №38 г.Якутска.

Участники конференции обсудили широкий круг вопросов, освещающих деятельность Уткина Ксенофонта Дмитриевича, его научное, философское, литературное наследие, духовные ценности и мировоззренческие основы народа саха.

С приветственным словом перед участниками конференции выступил врио ректора университета кандидат биологических наук К.К.Кривошапкин.

Константин Константинович подчеркнул, что Ксенофонт Дмитриевич Уткин – крупный ученый, общественный деятель, философ, культуролог, педагог, фольклорист, музеевед, поэт, который посвятил свою жизнь изучению различных направлений духовного наследия, религии, науки и культуры народа саха. Он является одним из ярких, редких примеров человека, который добился больших успехов своей неустанной работой, неординарным талантом и упорством. Пожелал участникам конференции плодотворной работы.

А.В.Чугунов доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик АН РС(Я), в своем выступлении тепло вспоминал о своем друге Ксенофонте Дмитриевиче, рассказал о совместной творческой работе.

Родная сестра К.Д. Уткина Татьяна Дмитриевна рассказала о Ксенофонте Дмитриевиче как о человеке целеустремленном, добром и мудром. Обратилась студентам с пожеланиями не остановиться на достигнутом, развиваться, ставить перед собой высокие цели и добиваться.

Онлайн выступление Ефимовой Людмилы Степановны, доктора филологических наук, зав.кафедрой «Культурология» ИЯКН СВ РФ, СВФУ им. М.К. Аммосова «Удаганские алгысы в системе жанров обрядовой поэзии якутов» вызвало большой интерес участников конференции.

Отрадно, что в работе конференции приняли участие много студентов с докладами и яркими выступлениями, научными руководителями которых были преподаватели кафедры «Социально-гуманитарных дисциплин» Экономического факультета АГАТУ. С большим интересом были заслушаны содержательные доклады преподавателей.

Всем выступавшим были вручены сертификаты участников конференции.