В АГАТУ прошел мастер-класс по скандинавской ходьбе

Во Всероссийский день ходьбы студенты и сотрудники АГАТУ обучились технике скандинавской ходьбы. Мастер-класс провел опытный инструктор Матвей ЛЫТКИН. Тренер рассказал с чего начинать, как пользоваться скандинавскими палками и делать предварительную разминку.

Он разрушил сложившееся расхожее мнение о данном виде физической активности и убедил присутствующих в том, что скандинавская ходьба действительно полезна и доступна всем. Как он отметил, после занятия у ребят загорелись глаза, у многих появилось желание заниматься скандинавской ходьбой.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках проекта «Марафон здоровья» «Второе дыхание». Студент 2 курса Колледжа технологий и управления Альберт ПОПОВ с данным проектом выиграл грант Росмолодежи. Проект включает в себя комплекс оздоровительных мероприятий для студентов и работников АГАТУ.

«Оздоровительные мероприятия для студентов и сотрудников в период пандемии коронавируса наиболее актуальны. Мы замечаем, что студенты вовлечены в занятие спортом. Надеемся, что в дальнейшем университет наймет тренера для регулярных занятий по скандинавской ходьбе»,- сказал автор проекта Альберт.

В рамках Марафона намечается еще 4 мероприятия:

— 1 ноября состоится онлайн лекция по правильному питанию;

— 15 марта квалифицированный инструктор проведет полный день занятий по йоге;

— Главное мероприятие пройдет 7 апреля в день всемирного здоровья, где будет приглашен из Москвы лучший пульмонолог России по дыхательной гимнастике Михаил Щетинин;

— Последнее мероприятие пройдет 5 мая в всемирный день гигиены, где студенты пройдут профилактику гигиены с искусным лектором.

В Марафоне примут участие не менее 500 человек. По итогам марафона участники узнают о правильном питании, освоят навыки скандинавской ходьбы и дыхательной гимнастики, а также о повышении иммунитета при правильном подходе гигиены.