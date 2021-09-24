В АГАТУ прошел концерт народов мира

Молодежный концерт народов мира, посвященный Международному Дню мира состоялся в Арктическом ГАТУ. В мероприятии приняли участие более 100 студентов со всех учебных подразделений университета. Концерт стал многожанровым праздником, который ознакомил студентов с национальными традициями, обычаями и культурой разных народностей. Все номера участников отражали культурное наследие народа и традиции. Зрители смогли соприкоснуться с другой культурой, увидеть красочные национальные костюмы.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках проекта «Открытый мир», который направлен на интеграцию и социализацию иностранных студентов. Жюри конкурса от имени ресурсного центра Дома Дружбы народов подарило в библиотеку АГАТУ аналитические книги о межнациональных отношениях.

Ребята продемонстрировали свои таланты в вокале, хореографии и игре на музыкальных инструментах. В каждой номинации определили победителей, которые получили кубки дипломы 1, 2, и 3 степеней. Жюри оценивало участников по таким критериям, как раскрытие народного творчества, уровень исполнения, артистизм, сценический образ.

По итогам конкурса в номинации «Народный танец» 1 место завоевали Семенова Нина и Орлов Вадим с индийским танцем (ФЛКиЗ). 2 место у Анастасии Скрябиной (ФВМ), которая исполнила башкирский танец. 3 место досталось исполнителям Китайского танца «Мысли лунного света» (ЭФ).

В номинации «Народная песня» 1 место заняла Мухоплева Виктория (ОФ) с песней «Таатта». 2 место — Окоемов Анатолий (ИФ) с песней «Сааскы сарсыарда», 3 место — народная песня в исполнении Степановой Марфы (КТиУ).

В номинации «Игра на национальных инструментах» 1 место получила Атласова Изабелла (ЭФ), она исполнила попурри на укулеле. 2 место — импровизация на хомусе в исполнении Айзы Леневой (ИФ).

Поощрительный приз получила Муминова Саехат, студентка 2 курса (ИФ) за стихотворение на таджикском языке.