В АГАТУ пройдет конференция, посвященная героизму животных во время ВОВ

При поддержке Росмолодежи 29 апреля на базе Арктического агроуниверситета пройдет молодежная патриотическая конференция «Большие маленькие Герои: животные во время Великой Отечественной войны».

Информационное просвещение граждан о роли животных и ветеринарных служб в Великой Победе является основной целью конференции.

На конференции будут работать 4 секции:

Секция 1. Собаки – Герои Великой Отечественной войны.

Секция 2. Копытные животные, почтовые голуби в Великой Отечественной войне

Секция 3. Роль ветеринарной службы в годы великой отечественной войны

Секция 4. Мой дед, моя бабушка – ветеринарный врач, участник ВОВ.

Лучшие доклады будут опубликованы в электронной брошюре.

Участниками конференции могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет: школьники, студенты, волонтеры, а также молодые специалисты — ветеринарные врачи.

Организаторы приглашают принять участие в конференции школьников и студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования.

Заявки принимаются до 9 апреля 2021 года по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1x-96tIVXrGuik6jFVdE7VTVm25YmFioDJLbn-aUS2kM/edit

Адрес оргкомитета: г. Якутск, ш. Сергеляхское, 3 км, 3

Официальный сайт конференции: www.agatu.ru

Доклады принимаются на электронный адрес: petrovaem@agatu.ru.

Справки по тел. +79679127738.