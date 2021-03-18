В АГАТУ пройдет конференция, посвященная героизму животных во время ВОВ
При поддержке Росмолодежи 29 апреля на базе Арктического агроуниверситета пройдет молодежная патриотическая конференция «Большие маленькие Герои: животные во время Великой Отечественной войны».
Информационное просвещение граждан о роли животных и ветеринарных служб в Великой Победе является основной целью конференции.
На конференции будут работать 4 секции:
Секция 1. Собаки – Герои Великой Отечественной войны.
Секция 2. Копытные животные, почтовые голуби в Великой Отечественной войне
Секция 3. Роль ветеринарной службы в годы великой отечественной войны
Секция 4. Мой дед, моя бабушка – ветеринарный врач, участник ВОВ.
Лучшие доклады будут опубликованы в электронной брошюре.
Участниками конференции могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет: школьники, студенты, волонтеры, а также молодые специалисты — ветеринарные врачи.
Организаторы приглашают принять участие в конференции школьников и студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования.
Заявки принимаются до 9 апреля 2021 года по ссылке https://docs.google.com/forms/d/1x-96tIVXrGuik6jFVdE7VTVm25YmFioDJLbn-aUS2kM/edit
Адрес оргкомитета: г. Якутск, ш. Сергеляхское, 3 км, 3
Официальный сайт конференции: www.agatu.ru
Доклады принимаются на электронный адрес: petrovaem@agatu.ru.
Справки по тел. +79679127738.
+7 (999) 174-67-82