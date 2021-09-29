В АГАТУ продолжается прием документов на заочное обучение

29 сентября завершён приём документов от поступающих на коммерческой основе на очную форму обучения. Приемная кампания для выпускников школ и колледжей длилась 3 с половиной месяца, начиная с 15 июня. В этом году АГАТУ принимал на очное обучение заявления по программам магистратуры, специалитета, бакалавриата и среднего профессионального образования.

Сегодня университет продолжает прием заявлений на заочное обучение. Документы можно подать до 29 октября. Прием документов ведется в двух форматах – дистанционно через официальный сайт университета www.agatu.ru, а также лично через приемную комиссию учебного заведения.

Адрес приемной комиссии: 677007, г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км., д.3, ГУЛК, каб. 2.123, 2.124.

Телефон: +7(968)154-49-82, +7(4112)507-976.

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