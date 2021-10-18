В АГАТУ продолжается цикл семинаров о культуре народов, проживающих в Якутии

Для популяризации культуры и традиций народов, проживающих на территории Якутии, для студентов АГАТУ прошел семинар о доякутском населении Ленского края. Лекцию провел доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ЭФ, кандидат философских наук Петр Жондоров. Он рассказал студентам о формировании населения и освоении территории Якутии. Ребята узнали, что топонимика тунгусского происхождения распространена на огромной территории от Охотского и Японского морей до Урала. Это свидетельствует том, что предки эвенов, эвенков и других тунгусо-маньжурских народов сталкивались со многими племенами и народами. Тема вызвала большой интерес у иностранных студентов.

Мероприятие состоялось в рамках реализации проекта «Открытый мир», который направлен на интеграцию и социализацию иностранных студентов. Далее, запланированы еще два семинара. Студенты на данных мероприятиях узнают, как взаимодействовали основные народы и этнические группы в Якутии на протяжении веков. Следующий семинар, который состоится 28 октября, затронет тему высшего образования регионе. Последний семинар пройдет 4 ноября. Его темой станет межнациональное взаимодействие в течение веков.