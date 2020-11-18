В АГАТУ продолжается акция «Коробка храбрости»

В Якутии проходит акция, приуроченная Всемирному дню ребенка, который отмечается ежегодно 20 ноября. До 19 ноября включительно все желающие могут принести игрушки, книги, канцтовары и положить в «Коробку храбрости». Одна из таких коробок находится в Арктическом государственном агротехнологическом университете.

Собранные подарки 20 ноября буду переданы в детские больницы: в Детскую инфекционную клиническую больницу, где дети лечатся от коронавирусной инфекции, а также в отделение травматологии педиатрического центра РБ№1, где дети стационарно лечатся от разных травм до трех недель.

Акция проводится Якутским региональным советом сторонников партии «Единая Россия» совместно с молодежной общественной организации «Молодая Гвардия» при поддержке центра корпоративного волонтераства DaDobro. К благотворительному мероприятию уже подключились представители общественных организаций, предприятий, трудовых коллективов, студенты, школьники и просто неравнодушные граждане. А сегодня в акции принял участие Альберт Никандрович Семенов, Председатель Якутской городской Думы, который тоже передал подарки для детей.

Напомним, что в целях снижения числа контактов все предметы вкладываются в специальные «Коробки храбрости», волонтеры дезинфицируют и сортируют поступившие подарки и передают больницам.

В Якутске коробки установлены по следующим адресам: