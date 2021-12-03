В АГАТУ презентовали учебное пособие по экономике

Кафедра отраслевой экономики и управления Экономического факультета презентовала книгу «Введение в экономику». Учебное пособие издано под общей редакцией доктора экономических наук, профессора Михаила Тарасова. Издание посвящено фундаментальным вопросам экономики. В книгу вошли основные экономические учения, в том числе экономико-организационные основы крестьянского хозяйства и показана роль экономической теории в развитии общественно-экономических отношений, принципы принятия оптимальных экономических решений. Пособием смогут воспользоваться студенты, аспиранты, преподаватели и научные работники.

Как отметил профессор Михаил Тарасов, ценность учебного пособия заключается в том, что оно призвано развивать экономическое мышление студента. Он добавил, что при издании книги преподаватели постарались максимально показать роль экономической теории в развитии общественных, экономических и социальных отношений.

Помимо учебного пособия была представлена монография «Роль государства в экономическом росте и демократических преобразованиях в отраслях экономики: методологические и практические аспекты».

Мероприятие прошло в рамках Недели экономического факультета.