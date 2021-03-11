В АГАТУ отметили уникальность племенной работы в Якутии

Во время выездного рабочего совещания, на базе предприятия «Сахаагроплем», врио ректора Константин Кривошапкин ознакомился с работой предприятия по организации искусственного осеменения, где он отметил уникальность метода в условиях республики.

В этом году отмечается 70-летие селекционно-племенной работы в Якутии. С 1934 года в республику стали завозить симментальскую и сычевскую породы скота из Смоленской области. Как отмечает история, якутские зоотехники активно шагали в ногу с современными веяниями той поры: уже в предвоенные 1938-39 годы в Якутске организовывались месячные курсы техников-осеменаторов искусственного осеменения коров и телок. В колхозах применялись элементы ведения племдела, была создана племенная ферма на базе помесных животных симментальской породы, велся учет полученного приплода от скрещивания и племенная запись животных.

На выездном совещании намечены планы о создании базовой кафедры на предприятии.

«Планируется проведение выездных учебных практических занятий на базе предприятия. Таким образом, студенты будут проходить практику в племенных хозяйствах «Сахаагроплема» в районах республики. В городе Якутске практическая база находится в п. Марха», — сообщил декан агротехнологического факультета, кандидат биологических наук АГАТУ Андрей Мартынов.

Также участниками встречи запланировано создание фирменных аудиторий предприятия «Сахаагроплем» на базе кафедры общей зоотехнии агротехнологического факультета АГАТУ.