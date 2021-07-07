В АГАТУ отметили лучших выпускников-ветеринаров и инженеров

Учебный год традиционно заканчивается праздником выпускников. Выпускные торжества Инженерного факультета и Факультета ветеринарной медицины АГАТУ прошли 6 июля в режиме онлайн. В мероприятиях звучали поздравительные речи, напутствия и пожелания всем выпускникам, чье окончание студенческой жизни пришлось на непростой для всех период пандемии. У ребят позади годы кропотливого труда и взросления, поиска своего места в науке и профессии, маленьких и больших личных побед и открытий!

«Дорогие наши выпускники! В Инженерном факультете мы обучали агроинженеров, специалистов по благоустройству и водопользованию, энергообеспечению в АПК, информационным технологиям и др., это те люди, которые обеспечивают техническое сопровождение всего сельскохозяйственного производства. Вы — дорогие наши выпускники, являетесь основой обеспечения продовольственной безопасности, агробизнеса и сельскохозяйственной промышленности!», — напутствовал выпускникам Инженерного факультета врио ректора АГАТУ, кандидат биологических наук Константин Кривошапкин.

Также, после выпускного вечера инженеров, состоялась онлайн-встреча с выпускниками Факультета ветеринарной медицины.

«Врач спасает человека, а ветеринар – человечество! Люди, посвятившие свою жизнь благородной профессии ветеринара, заслуживают огромного уважения, ведь ежедневно они совершают поистине героические поступки, вставая преградой на пути опасных инфекционных и паразитных болезней, оказывая помощь больным животным, обеспечивают контроль при производстве продуктов питания, тем самым защищают жизнь и здоровье миллионов соотечественников. Желаю, чтобы Вы всегда имели самоотдачу, добросовестность и любовь к своему делу! В добрый путь!», — пожелал выпускникам Факультета ветеринарной медицины Константин Константинович.

Выпускников ФВМ поздравила декан факультета, доктор ветеринарных наук Галина Протодьяконова, а также руководитель Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) Петр Петров, который поздравил выпускников своего родного факультета и отметил, что сейчас открыты 135 вакансий по ветеринарным направлениям: «Перед вами открыты все двери наших подведомственных учреждений, профессия ветеринарного врача всегда будет востребована и у вас всегда будет работа».

Лучшими выпускниками 2021 года за особые достижения в учебной, научной, общественной, творческой и спортивной деятельности стали, следующие студенты:

Инженерный факультет:

• В номинации «Учебная деятельность» — Никита Валеев;

• В номинации «Научная деятельность» — Дьулустан Соколов;

• В номинации «Творческая деятельность» — Даниил Семенов;

• В номинации «Спортивная деятельность» — Сергей Васильев;

• В номинации «Общественная деятельность» — Михаил Слепцов.

Факультет ветеринарной медицины:

• В номинации «Учебная деятельность» — Сардана Васильева;

• В номинации «Научная деятельность» — Альбина Решетникова;

• В номинации «Творческая деятельность» — Айна Заровняева;

• В номинации «Спортивная деятельность» — Айбек Шеркулов;

• В номинации «Общественная деятельность» — Ангелина Кужнурова.

Дорогие выпускники! Удачи Вам! Ярких творческих свершений! Любимой работы! Храните ту дружбу, которая родилась в стенах нашего любимого Университета! Не забывайте АГАТУ, приезжайте в гости, мы всегда открыты для вас!

Напомним, что в этом году Инженерный факультет принимает документы от абитуриентов по следующим направлениям:

09.03.02. Информационные системы и технологии (бакалавр). Профиль – «Управление аграрными проектами в области информационных технологий»;

15.03.02. Технологические машины и оборудование (бакалавр). Профиль – «Машины и аппараты пищевых производств»;

35.03.06. Агроинженерия (бакалавр). Профили – «Электрооборудование и электротехнологии», «Технический сервис в агропромышленном комплексе»;

35.04.06. Агроинженерия (магистратура);

13.03.02. Электроэнергетика и электротехника (бакалавр). Профиль – «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»;

13.03.01. Теплоэнергетика и теплотехника (бакалавр). Профиль – «Энергетика теплотехнологии»;

35.06.04. Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (аспирантура). Профиль -15.20.01. Технологии и средства механизации сельского хозяйства

Направления Факультета ветеринарной медицины:

06.03.01 Биология (бакалавр). Профиль – «Охотоведение»;

36.03.01. Ветеринарно-санитарная экспертиза (бакалавр);

36.05.01. Ветеринария (специалитет);

06.04.01. Биология (магистратура). Профиль – «Экология»;

36.04.01. Ветеринарно-санитарная экспертиза (магистратура);

36.00.00. Ветеринария и зоотехния (аспирантура). Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология

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