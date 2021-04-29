В АГАТУ открылся учебный класс «Ростсельмаш» имени Айаала Степанова

Современные парты, мультимедийное оборудование и образцы деталей тракторов и комбайнов – это кабинет, в котором будут готовить современных специалистов для фермерских хозяйств по инновационным стандартам.

29 апреля на базе инженерного факультета Арктического государственного агротехнологического университета прошло торжественное открытие учебной аудитории «Ростсельмаш», которой присвоено имя видного государственного и общественного деятеля нашей республики Айаала Ивановича Степанова.



«Мы очень надеемся, что благодаря этому классу студенты получат самые высокие, квалифицированные знания по сельскохозяйственной технике, агроинженерии, по выращиванию различных сельскохозяйственных культур, по уборочным технологиям для получения кормовых растений. На сегодняшний день вопрос продовольственной безопасности в нашей стране и во всем мире стоит очень и очень остро. Россия обладает огромными территориями и возможностями для ведения сельского хозяйства. Это кладовая мира, откуда можно получить хорошие органические продукции питания во благо здоровья нашего населения и нашей планеты», — отметил врио ректора Арктического ГАТУ Константин Константинович Кривошапкин.

Договоренность об открытии учебного класса с крупной компанией-производителем сельхозтехники достигнута была еще 2018 году. «Для меня большая честь сегодня участвовать в открытии учебного класса. Я лично знал Айаала Ивановича, был с ним знаком. В 2017 году в составе делегации Айаал Иванович посещал наш завод. Мы обсуждали открытие и создание учебного класса с дальнейшей установкой нашей техники», — поделился ведущий менеджер общества с ограниченной ответственностью «Ростсельмаш» Юрий Иванович Давиденко.

Отец Айаала Ивановича Иван Прокопьевич Степанов рассказал, что когда узнали о присвоении имени сына новой аудитории были очень рады и удивлены. «XXI век – это век стремительного развития инновационных технологий. Я думаю, что в наше время должны создаваться такие инновационные, передовые кабинеты для наших студентов. Я хочу, чтобы знания, которые студенты получат в этом кабинете, позволили им стать высококвалифицированными специалистами. Я очень рад и горд, что имя моего сына будет увековечено таким образом», — отметил Иван Прокопьевич Степанов, Заслуженный артист РФ и народный артист РС(Я), лауреат государственной премии имени П.А. Ойунского, Кавалер ордена «Полярная Звезда», Почетный гражданин Мегино-Кангаласского улуса.

«За открытием этого класса стоит нечто большее, чем просто создание учебной аудитории. Айаал Иванович по-прежнему служит своему народу, своей республики. Благодарим компанию «Ростсельмаш» за их вклад в развитие аграрного образования в Якутии», — заместитель министра образования и науки РС (Я) Михаил Присяжный.

Современная аудитория для специализированных занятий оборудована для студентов инженерного факультета. Такой уникальный кабинет позволит факультету выпускать высококвалифицированных специалистов, которые смогут более эффективно осваивать современные технологии и современную сельскохозяйственную технику.

На торжественной церемонии открытия присутствовали: председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Түмэн) Республики Саха (Якутия) по селу и аграрной политике Андрей Михайлович Находкин, управляющая территориальным маркетингом в Дальневосточном федеральном округе Евгения Викторовна Ложкина, первый заместитель генерального директора АО Агрохолдинг «Туймаада» Алексей Алексеевич Гуляев, президент ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов Республики Саха (Якутия) Александр Еремеевич Артемьев, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Наука» Полина Петровна Охлопкова, руководитель департамента земледелия и мелиорации и материальным обеспечениям МСХ РС (Я) Дмитрий Дмитриевич Махаров, руководитель ГБУ РС (Я) «Служба земледелия РС(Я)» Афанасий Михайлович Семенов, родные Айаала Ивановича жена Эдита Геннадьевна, отец Иван Прокопьевич, мать Татьяна Георгиевна.