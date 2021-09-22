В АГАТУ обсудили подготовку кадров для Арктики

Арктический ГАТУ совместно с Министерством образования и науки республики провели круглый стол по вопросам подготовки кадров для традиционных отраслей Севера в Арктической зоне России. Круглый стол организовали в рамках мероприятий, приуроченных к 25-летнему юбилею Арктического совета. В работе приняли участие представители АГАТУ, Минобрнауки РС(Я), Минсельхоза РС(Я), Минарктики РС(Я), Минэкологии РС(Я), ЦОПП РС(Я) и других организаций.

С приветственным словом выступил первый проректор АГАТУ Станислав Федоров. Он отметил, что АГАТУ с 2017 обучает специалистов для традиционных отраслей Севера. Кадров готовят не только для Якутии, но и для Магаданской области, Хабаровского края и Чукотского автономного округа. Участники обсудили назревшие проблемы обеспечения кадрами традиционных отраслей Севера, развитие кадровой политики, пути дальнейшего повышения эффективности отрасли.

Первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера республики Михаил Погодаев предложил рассмотреть возможность введения специальности оператора беспилотных летательных аппаратов на базе учебных организаций республики. При этом он отметил, что дроны активно используются в сельском хозяйстве, с их помощью можно защитить домашних оленей от нападения хищных зверей. Также он подчеркнул необходимость увеличения финансирования программы «Молодой оленевод» и распространения данной программы на территории всей России.

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Министр образования и науки республики Михаил Сивцев затронул вопрос создания сети базовых агрошкол. Он отметил, что в регионе создана 91 агрошкола в 27 муниципальных образованиях. С этого года Министерство образования совместно с АГАТУ начнет утверждать стандартизацию деятельности агрошкол, технические требования к инфраструктуре в зависимости от их профилей деятельности.

По итогам круглого стола участники единогласно поддержали все предложения. Кроме того, сочли необходимым участвовать в Программе государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ, осуществляемой в Арктической зоне РФ для обеспечения финансирования в оснащении материально-технической базы кафедры Традиционных отраслей Севера агротехнологического факультета Арктического ГАТУ.