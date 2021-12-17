В АГАТУ обсудили грантовую поддержку социально-культурных инициатив

В Арктическом ГАТУ прошла встреча с федеральными экспертами по социально-культурным инициативам. Мероприятие прошло в рамках зимнего онлайн-марафона для представителей общественных и некоммерческих организаций в сфере развития местных сообществ, грантовой поддержки молодежных и культурных инициатив. Эксперты рассказали подробно о грантовых конкурсах Росмолодежи и как в них могут принять участие образовательные организации.

Президент ассоциации специалистов в сфере гражданских и социальных инициатив «СТАТУС», федеральный эксперт грантовых конкурсов Жанна Котова рассказала о социальном предпринимательстве, а также о направлении креативная индустрия. Участники узнали, из чего должен состоять проект и как правильно презентовать его экспертам, чтобы получить грант на реализацию. Руководитель Санкт-Петербургского фонда социально-культурных инициатив «Культурная столица», эксперт Федерального агентства «Росмолодежь» Алексей Матвеев отметил, что в данный момент основной миссией Росмолодежи является популяризация проектного мышления. Он ознакомил присутствующих с информационной системой «Молодежь России». С помощью данной системы любой желающий может зарегистрироваться на муниципальные, региональные, окружные и федеральные мероприятия, а также грантовые конкурсы.

Отметим, что Арктический ГАТУ активно участвует в грантовых конкурсах Росмолодежи. Университет выиграл грант и реализовал такие проекты, как «Открытый мир», «Большие маленькие герои: животные во время Великой Отечественной войны».