В АГАТУ наградили доцентов кафедры

19 апреля врио ректора АГАТУ Константин Кривошапкин вручил почетный знак «За вклад в развитие университета» доценту кафедры информационных и цифровых технологий инженерного факультета Ирине Васильевне Гоголевой и благодарственное письмо от управления образования Верхоянского района Владимиру Петровичу Старостину, доценту кафедры социально-гуманитарных дисциплин экономического факультета за организацию II научно-практической конференции «Верхоянские чтения», посвященной 150-летию Верхоянской средней школы им. М.Л. Новгородова и 90-летию Верхоянского района.

Отметим, что главной целью конференции «Верхоянских чтений» является привлечение к научной работе школьников и учащихся ССУЗов из северных улусов, которым не всегда хватает живого сопровождения своей деятельности профессорами и преподавателями ведущих вузов республики.

Следует отметить, научно-практическая конференция прославляет людей труда, тружеников села, которые своим ежедневным трудом поднимают сельское хозяйство. Это дань уважения нашим отцам и дедам, которые в сложное для страны время, трудились в различных отраслях народного хозяйства.