В афишу Русского театра возвращается спектакль «Созвездие Марии»

16 апреля состоится юбилейный 50-ый показ спектакля

В Русском театре после на сцену возвращается легендарная постановка режиссера Андрея Борисова «Созвездие Марии». В этом году спектаклю исполняется 10 лет. Увидеть постановку зрители смогут 15 и 16 апреля. Более того, 16-го апреля состоится юбилейный 50-ый показ.

Драматург Владимир Федоров написал историю о великих покорителях севера, и просто влюбленных людях — супругах Татьяне (в сценической версии Мария) и Василии Прончищевых, об их друге легендарном мореплавателе Семене Челюскине, чьею судьбой станет дойти до самого края севера, о Витусе Беринге и других знаменитых исследователях Арктических берегов нашей страны. Именно они четко обозначили на карте Российского государства северные границы.

Сюжет разворачивается в 18 веке. Молодая пара Мария и Василий Прончищевы, их друг штурман Семен Челюскин прибывают на север. Молодой гардемарин и капитан дубель-шлюпа «Якуцк» Василий преисполнен рвения служить Отчизне. Его супруга Мария так сильно любит мужа, что следует за ним даже в… плавание. Что ждет впереди отважных исследователей, когда вокруг только глыбы льда и долгая зима… В спектакле занята почти вся труппа театра. В главных ролях: Марина Слепнева, Илья Данилевский, Степан Федоренко.

— Роль Марии Прончищевой в свое время стала переломным моментом, и своего рода фундаментом в моей актерской профессии. Это история великой любви и подвига Василия и Марии. Моя героиня осознавала всю опасность этой непростой экспедиции, но тем не менее ее сила воли, духа, ее любовь и верность были сильнее страха, и она отправилась за мужем. Спектакль мы не играли почти три года, и за восстановление взялись с новыми силами, рвением, с любовью к этой истории. С особым трепетом мы идем к этой «новой премьере», к нашему зрителю, — говорит актриса Марина Слепнева.

Спектакль поставил режиссер Андрей Борисов. В 2002 году при научных раскопках могилы супругов Прончищевых была извлечена уникальная туфелька Татьяны. Впоследствии она оказалась в сейфе профессора Старкова в Москве. В тот период у него в гостях и оказался Андрей Борисов, которому эту туфельку и показали. Удивительное совпадение не осталось незамеченным, и Борисов по возвращении в Якутск взялся за постановку. Кстати туфли Прончищевой играют в спектакле особую роль. Премьера спектакля состоялась в 2012 году в Гостином дворе в Москве.

— Эта северная морская экспедиция стала исполнением мечты Петра Великого определить наши северные границы. Экспедиция была непростой, в то время многие болезни не лечились, от цинги, к примеру матросы погибали целыми командами. Судьба наших героев также непроста. «Созвездие Марии» — эпохальный спектакль, Андрей Савич других не ставит. История этого великого подвига актуальна и сейчас. Это рассказ о подвиге, чести, верности своей родине, о том, как важно оставаться патриотами своей страны, добиваться целей, которые стоят перед государством. «Я верю в символы, и так совпало, что в этом году 350 лет Петру Великому, 10 лет нашему спектаклю, столетие Якутии… Ждем наших зрителей 15 и 16 апреля, чтобы поделиться невероятной энергетикой этого спектакля», — говорит исполнитель роли Василия Прончищева Илья Данилевский.