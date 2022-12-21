Вспышка неизвестного заболевания😨😱

В афганской провинции Забуль зафиксировали вспышку неизвестного заболевания. Около 80 человек заразились, два ребёнка умерли, сообщают местные власти.

По словам главы Управления здравоохранения провинции Абдула Хакима Хакими, заболевание выявили в округе Шахджой.

Он отметил, что у тех, кто заболел, наблюдаются такие симптомы, как высокая температура и кровотечение из носа и рта. Медики пока затрудняются дать точное определение инфекции, сообщает тгк t.me/ysiaru/

Роспотребнадзор РФ о вспышке неизвестного заболевания в Афганистане: в России надёжная система защиты от завоза опасных инфекций, вопрос держится на контроле, сообщает тгк РИА Новости