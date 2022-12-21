21.12.2022
21:19
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Происшествия

Вспышка неизвестного заболевания😨😱

В афганской провинции Забуль зафиксировали вспышку неизвестного заболевания. Около 80 человек заразились, два ребёнка умерли, сообщают местные власти.

По словам главы Управления здравоохранения провинции Абдула Хакима Хакими, заболевание выявили в округе Шахджой.

Он отметил, что у тех, кто заболел, наблюдаются такие симптомы, как высокая температура и кровотечение из носа и рта. Медики пока затрудняются дать точное определение инфекции, сообщает тгк t.me/ysiaru/

Роспотребнадзор РФ о вспышке неизвестного заболевания в Афганистане: в России надёжная система защиты от завоза опасных инфекций, вопрос держится на контроле, сообщает тгк РИА Новости

Фото: t.me/ysiaru/
Источник: t.me/ysiaru/

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