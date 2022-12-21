21.12.2022
21:19
710
Происшествия
Вспышка неизвестного заболевания😨😱
В афганской провинции Забуль зафиксировали вспышку неизвестного заболевания. Около 80 человек заразились, два ребёнка умерли, сообщают местные власти.
По словам главы Управления здравоохранения провинции Абдула Хакима Хакими, заболевание выявили в округе Шахджой.
Он отметил, что у тех, кто заболел, наблюдаются такие симптомы, как высокая температура и кровотечение из носа и рта. Медики пока затрудняются дать точное определение инфекции, сообщает тгк t.me/ysiaru/
Роспотребнадзор РФ о вспышке неизвестного заболевания в Афганистане: в России надёжная система защиты от завоза опасных инфекций, вопрос держится на контроле, сообщает тгк РИА Новости
Фото: t.me/ysiaru/
Источник: t.me/ysiaru/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.12.2022
0
140
21.12.2022
0
203
21.12.2022
0
630
21.12.2022
0
253
21.12.2022
0
703
21.12.2022
0
270
21.12.2022
0
328
21.12.2022
0
219
21.12.2022
0
144
21.12.2022
0
319
21.12.2022
0
186
21.12.2022
0
929
21.12.2022
0
290
21.12.2022
0
441
21.12.2022
0
648
21.12.2022
1
2354
21.12.2022
0
158
21.12.2022
0
658
21.12.2022
0
171
21.12.2022
0
372
21.12.2022
1
667
21.12.2022
0
906
21.12.2022
0
215
21.12.2022
0
352
21.12.2022
0
451
21.12.2022
0
360
21.12.2022
0
398
21.12.2022
1
491
21.12.2022
0
261
21.12.2022
0
457
21.12.2022
0
1068
21.12.2022
0
438
21.12.2022
0
454
21.12.2022
0
2863
21.12.2022
0
1202
21.12.2022
1
1358
21.12.2022
0
305
21.12.2022
0
502
21.12.2022
3
2684
21.12.2022
1
521
21.12.2022
0
316
21.12.2022
0
582
21.12.2022
0
371
21.12.2022
1
1954
21.12.2022
0
1404
21.12.2022
0
1206
21.12.2022
1
1347
21.12.2022
0
309
21.12.2022
0
261
21.12.2022
0
3061
21.12.2022
0
367
21.12.2022
0
977
21.12.2022
0
817
21.12.2022
0
1007
21.12.2022
0
3044
21.12.2022
0
762
20.12.2022
0
1015
20.12.2022
0
852
ТОП НОВОСТИ
18.12.2022
0
98083
18.12.2022
7
23038
16.12.2022
0
20148
17.12.2022
0
17207
15.12.2022
3
11696
17.12.2022
3
10263
17.12.2022
0
9581
Добавить комментарий