В аэровокзале аэропорта Якутск заработала услуга по приему грузов

В пассажирском терминале аэропорта “Якутск” появилась услуга по отправке малогабаритных грузов и посылок, в том числе деловых писем.

Появление новой услуги обусловлено большим спросом среди населения. Якутяне могут отправить малогабаритный груз до 30 кг в города России и во все районы республики в соответствии с расписанием полетов аэропорта.

Подготовленные к пересылке вещи и деловые бумаги принимаются на 1 этаже терминала российских авиалиний с 8:00 до 15:00 по будним дням. Вес посылки не должен превышать 30 кг. Стоимость отправки будет рассчитываться исходя из веса и дальности пересылки, а также в зависимости от перевозчика.

К перевозке не принимаются огнестрельное и холодное оружие, взрывчатые и другие опасные вещества и предметы, любые жидкости и скоропортящиеся продукты питания; любой живой груз, в т.ч. растения.

Способы оплаты: безналичный расчет, наличные.

Режим работы Окна приема и оформления грузов: понедельник – пятница, с 8:00 до 15:00

Телефон для справок: 49-13-97