07.11.2022
12:10
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Общество
В аэропорту Якутска задержаны несколько рейсов
Сегодня утром в аэропорту Якутска были задержаны несколько рейсов — самолеты не смогли улететь в Тикси, Жиганск, Ленск, а также в Сочи. Как сообщили ЯСИА в пресс-службе аэропорта, причиной задержки стали метеоусловия.
«Вылет в Тикси, Жиганск и Ленск перенесли по метеоусловиям принимающих аэропортов. Рейс в Сочи поздно прибыл в воскресенье, сейчас готовится к вылету», — прокомментировали в аэропорту Якутска.
В авиакомпании «Полярные авиалинии» сообщили, что свежая информация о рейсе в Жиганск будет опубликована в 11:15.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: ЯСИА.
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