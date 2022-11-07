В аэропорту Якутска задержаны несколько рейсов

Сегодня утром в аэропорту Якутска были задержаны несколько рейсов — самолеты не смогли улететь в Тикси, Жиганск, Ленск, а также в Сочи. Как сообщили ЯСИА в пресс-службе аэропорта, причиной задержки стали метеоусловия.

«Вылет в Тикси, Жиганск и Ленск перенесли по метеоусловиям принимающих аэропортов. Рейс в Сочи поздно прибыл в воскресенье, сейчас готовится к вылету», — прокомментировали в аэропорту Якутска.

В авиакомпании «Полярные авиалинии» сообщили, что свежая информация о рейсе в Жиганск будет опубликована в 11:15.