В аэропорту Якутска введена двойная термометрия для прилетающих

В аэропорту Якутска введена двойная термометрия для граждан, прилетающих из-за границы, в салоне самолета и в зале прибытия. Контроль вводится и на внутренних рейсах из Хабаровска и Владивостока.

Случаев выявления людей инфицированных коронавирусом в Республике Саха (Якутия) по состоянию на 27 января 2020 года не зарегистрировано.

27 января на еженедельном планерном совещании главы город Якутска заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Якутии Елена Лыткина сообщила, что новых случаев заболеваемостью корью в Якутске в данное время не регистрировались. Количество заболевших на прежнем уровне – 73 случая, из них 52 взрослых и 21 ребенок. Мониторинг ситуации Роспотребнадзором проводится ежедневно, период наблюдения планируется завершить 5-10 февраля при отсутствии роста уровня заболеваемости.

Кроме того, в Якутске снизились показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За четыре дня прошлой недели было зарегистрировано всего 2347 случаев ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога на 6%. При этом превышение эпидпорога наблюдается в возрастной группе от 3 до 6 лет и в группе от 7 до 14 лет.