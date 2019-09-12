В аэропорту Якутска уничтожены фрукты из Китая

Сотрудники отдела фитосанитарного надзора и контроля за качеством зерна Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) при досмотре в международном аэропорту «Якутск» ручной клади и багажа пассажиров, прибывающих из Китайской Народной Республики, продолжают выявлять подкарантинную продукцию (косточковые и семечковые культуры), ввоз которых на территорию Российской Федерации временно ограничен.

В период с 10 августа по 10 сентября 2019 г. в международном аэропорту «Якутск» выявлена подкарантинная продукция (яблоки, груши, абрикосы, сливы, персики) общим весом 17,7 кг. Вся задержанная подкарантинная продукция уничтожена путем сжигания в утилизационной печи аэропорта под контролем специалистов Управления.

Напоминаем, что в связи с многочисленными случаями обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов в подкарантинной продукции, поступающей из Китайской Народной Республики на территорию Российской Федерации, с 10 августа 2019 г. Россельхознадзор был вынужден ввести временные ограничения на ввоз косточковых и семечковых культур из Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию.

Уничтожение подкарантинной продукции осуществляется в целях предупреждения распространения карантинных объектов на территории Республики Саха (Якутия) и страны в целом, так как из 175 потенциальных карантинных вредных для России организмов, 132 отсутствуют на территории страны, и занос хотя бы одного из них грозит серьезными экономическими и экологическими последствиями.