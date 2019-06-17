В аэропорту Якутска сели семь самолетов, совершающих кругосветку

15 июня в аэропорт «Якутск» прибыла группа авиаторов, совершающих кругосветное путешествие.

21 человек на семи самолетах начали свое путешествие из Германии в начале июня.

Через Польшу, Белоруссию и всю Россию они планируют добраться до Северной Америки. В Якутск путешественники прилетели из Иркутска.

Детлеф Шультц, пилот Cessna 425, рассказал, что их перелет из Иркутска до Якутска занял 4,5 часа:

«Путь был длинным. Якутск стал для нас седьмым российским городом после Москвы, Казани, Екатеринбурга, Омска, Красноярска и Иркутска, — поделился он. — Далее наша цель – через Магадан и Анадырь полететь на Аляску, где мы должны встретиться со второй группой, которая вылетела по другому маршруту”.

Лоренц Форстер – пилот самолета Extra EA-500, а его жена Габриель Прондзински выполняет обязанности штурмана.

«Мы стартовали из Германии 2 июня. Большая часть путешественников – из Германии, один самолет прибыл из Австрии, еще два – из Швейцарии, — рассказали они. – Россия потрясла нас своими масштабами, особенно Сибирь. Здесь очень красивая природа – так много лесов, гор, рек. Но самое главное – это хорошие люди. Везде нас встречали очень тепло. В каждом городе мы проводим три дня: первый – день прилета, следующий день мы полностью посвящаем знакомству с городом, а на третий летим дальше. В Якутске мы хотим посетить музей мамонта и музей института мерзлотоведения».

Авиапутешественники вылетели из Якутска в Анадырь утром 17 июня. Кругосветное путешествие займет около 6 недель. Кроме указанных выше типов самолетов, авиагруппа располагает самолетами Cessna 551, Socata TBM-700N и Piper PA-31T Cheyenne.