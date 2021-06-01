В аэропорту Якутска реконструируют ИВПП-2

Эксперты Главгосэкспертизы России повторно рассмотрели проектно-сметную документацию на III очередь реконструкции взлетно-посадочной полосы. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Международный аэропорт «Якутск» имени Платона Ойунского расположен на левом берегу реки Лена в Гагаринском округе города. На его долю приходится более 80% всего пассажиропотока на воздушном транспорте Якутии. Кроме того, аэропорт используют в качестве запасного аэродрома, а также для технической посадки — дозаправки и технического обслуживания на кроссполярных, трансполярных и транссибирских международных воздушных трассах, Кроме того, воздушная гавань Якутска выступает в качестве полигона для испытаний новой авиационной техники в условиях низких температур.

Аэродром авикомплекса оснащен двумя параллельными взлетно-посадочными полосами. С 2017 года реконструируется ИВПП-2 для обеспечения эксплуатации расчетных типов воздушных судов. В том числе на полосе обновляют аэродромное покрытие, модернизируют водосточно-дренажную систему, устанавливают новые объекты электроснабжения светосигнальное оборудование, оборудование радиотехнического обеспечения полетов и метеообеспечения. Проект работ был одобрен Главгосэкспертизой России в 2016 году.

В ходе корректировки проектной документации были пересмотрены работы в рамках III очереди реконструкции, включающей, кроме прочего, устройство межсезонного соединительного пандуса для ввода ИВПП-2 на полную длину в зимний период и установку объектов авиационной безопасности.

Внесены изменения и в части строительства технологического удлинения полосы на 200 м и патрульной дороги с учетом развития техногенных процессов на аэродроме, переработаны проектные решения по установке системы сигнализации об опасности, в части реконструкции периметрового ограждения с техническими схемами охраны и устройства водоотводной системы.

Все работы по реконструкции аэродрома проводят в условиях действующего аэропорта. Финальная длина ИВПП-2 составит 3398,53 м.

Генеральный проектировщик — АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект». Застройщик — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».