18.05.2021
14:00
144
Коронавирус
В аэропорту Якутска начали ставить прививки от коронавируса
Прививку может получить любой гражданин РФ, в том числе работники аэропорта, авиакомпаний, а также пассажиры, при предъявлении паспорта, полиса обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Вакцинацию проводят медицинские работники ГБУ РС (Я) «Якутская городская больница № 2»
Желающих получить вакцину от коронавируса ждут с 8:00 до 20:00 в медпункте аэропорта (1 этаж), а также в кабинете 2-183 (2 этаж аэровокзала, ориентир – часовня).
После получения вакцины информация о вакцинации вносится в федеральный регистр, после чего данные о прививке можно будет посмотреть в личном кабинете на портале «Госуслуги». Это позволит поставить вторую прививку в любом пункте вакцинации по всей стране.
Фото: Пресс-служба АО "Аэропорт Якутск"
Источник: Пресс-служба АО "Аэропорт Якутск"
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