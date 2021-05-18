В аэропорту Якутска начали ставить прививки от коронавируса

Прививку может получить любой гражданин РФ, в том числе работники аэропорта, авиакомпаний, а также пассажиры, при предъявлении паспорта, полиса обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Вакцинацию проводят медицинские работники ГБУ РС (Я) «Якутская городская больница № 2»

Желающих получить вакцину от коронавируса ждут с 8:00 до 20:00 в медпункте аэропорта (1 этаж), а также в кабинете 2-183 (2 этаж аэровокзала, ориентир – часовня).

После получения вакцины информация о вакцинации вносится в федеральный регистр, после чего данные о прививке можно будет посмотреть в личном кабинете на портале «Госуслуги». Это позволит поставить вторую прививку в любом пункте вакцинации по всей стране.