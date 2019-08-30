В аэропорту Якутска ловили должников

На этой неделе, 26 августа, в здании аэропорта г. Якутска состоялось очередное совместное оперативно-профилактическое рейдовое мероприятие судебных приставов-исполнителей Отдела по исполнению постановлений налоговых органов и взысканию административных штрафов по г. Якутску Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) и сотрудников Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 5 по Республике Саха (Якутия), представителей Северо-Восточного линейного Управления МВД России на транспорте по выявлению должников, имеющих задолженности по штрафам, налогам.

В ходе рейда осуществлена проверка в отношении 130 пассажиров, вылетающих внутренними и международным рейсами. Двое должников накануне вылета самостоятельно оплатили задолженности по штрафам ГАИ, предоставив судебным приставам-исполнителям квитанции об оплате.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) напоминает гражданам о своевременном погашении имеющихся задолженностей во избежания применения мер принудительного исполнения, в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве».

Узнать информацию о наличии или отсутствии задолженности, оплатить и погасить долги можно посредством электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на официальном сайте Управления ФССП по Республике Саха (Якутия), и с помощью мобильного приложения «ФССП» (бесплатно скачать в Play Market, AppStore и Windows Phone). Также произвести оплату задолженностей можно, воспользовавшись терминалами мгновенной оплаты, а также по реквизитам в банках.