В аэропорту Якутска из-за непогоды задержаны рейсы

Из-за сильного ветра произошла массовая задержка рейсов на прилет и вылет — передает телеграм-канал Yakutsk News. Так, судя по табло расписания, на вылет задержано — 7 рейсов, на прилет — 6. Большинство из них внутренние рейсы. Центральные рейсы, которые выполнялись утром вылетели по расписанию. Напоминаем, что по информации ЯУГМС порывы ветра составляют 15-20 м/с.

Фото: От подписчика Yakutsk News https://t.me/yakutsk_newss Источник:

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