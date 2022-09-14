14.09.2022
16:07
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Происшествия
В аэропорту Якутска из-за непогоды задержаны рейсы
Из-за сильного ветра произошла массовая задержка рейсов на прилет и вылет — передает телеграм-канал Yakutsk News.
Так, судя по табло расписания, на вылет задержано — 7 рейсов, на прилет — 6. Большинство из них внутренние рейсы.
Центральные рейсы, которые выполнялись утром вылетели по расписанию.
Напоминаем, что по информации ЯУГМС порывы ветра составляют 15-20 м/с.
Фото: От подписчика Yakutsk News
Источник: https://t.me/yakutsk_newss
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