14.09.2022
16:07
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Происшествия

В аэропорту Якутска из-за непогоды задержаны рейсы

Из-за сильного ветра произошла массовая задержка рейсов на прилет и вылет — передает телеграм-канал Yakutsk News.

Так, судя по табло расписания, на вылет задержано — 7 рейсов, на прилет — 6. Большинство из них внутренние рейсы.

Центральные рейсы, которые выполнялись утром вылетели по расписанию.

Напоминаем, что по информации ЯУГМС порывы ветра составляют 15-20 м/с.

Фото: От подписчика Yakutsk News
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

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