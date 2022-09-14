14.09.2022
19:02
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Якутск

В аэропорту Якутска из-за непогоды задержаны рейсы

Из-за сильного ветра произошла массовая задержка рейсов на прилет и вылет. Так, судя по табло расписания, на вылет задержано — 7 рейсов, на прилет — 6. Большинство из них внутренние рейсы. Центральные рейсы, которые выполнялись утром вылетели по расписанию. Напоминаем, что по информации ЯУГМС порывы ветра составляют 15-20 м/с. Фото от подписчика тгк Yakutsk News

Фото: тгк Yakutsk News
Источник: тгк Yakutsk News

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