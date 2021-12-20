В аэропорту Якутска иностранный гражданин похитил телефон у женщины

В дежурную часть Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте с заявлением о розыске утраченного мобильного телефона обратилась местная жительница.

Гаджет стоимостью 20 тысяч рублей женщина случайно оставила при прохождении входного контроля на входе в здание международного аэропорта Якутска. Через некоторое время обнаружив пропажу она вернулась, но свой телефон найти не смогла.

В кратчайшее время, в результате слаженных оперативных действий, сотрудниками Северо-Восточного линейного управления на транспорте, установлен 48-летний иностранный гражданин. Похищенный телефон изъят и возвращен законному владельцу.

В настоящее время по данному факту следственным отделом Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.