В аэропорту «Якутск» задержаны рейсы

Самолеты авиакомпании «Якутия», выполняющие полеты по десяти маршрутам, задерживаются в аэропорту столицы республики по метеоусловиям, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«По решению авиакомпании задержаны рейсы в Хабаровск – Южно-Сахалинск, Красноярск, Среднеколымск, Певек, Тикси, Батагай, Оленек, Полярный, Москву — Сочи (472), Чокурдах», — говорится в сообщении.

Утром 28 декабря в районе аэропорта температура воздуха составляет минус 48 градусов, наблюдается морозный туман. Метеорологическая видимость составляет 400 м, на взлетно-посадочной полосе – 600-750 м. Аэропорт работает по фактической погоде.

По состоянию на 9.00 по якутскому времени выполнены рейсы авиакомпаний:

«Полярные авиалинии»: в Среднеколымск, Зырянку, готовится к вылету самолет в Нюрбу;

«Аэрофлот»: из Москвы, обратный рейс готовится к вылету;

S7: Новосибирск – Якутск – Новосибирск, Москва – Якутск – Москва;

«Якутия»: в Иркутск от 27 декабря, Усть-Неру, в Москву – Минеральные Воды, из Оленька, из Сочи – Москва.

Рейсы по другим направлениям будут выполняться по расписанию с учетом погодных условий.