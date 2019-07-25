24 июля 2019 года в аэропорту «Якутск» состоялось заседание Совета по безопасности полетов АО «Аэропорт Якутск». Встреча проходила в формате открытой площадки, на котором обсудили состояние безопасности полетов в международном аэропорту Якутск.

На заседании Совета кроме руководителей и специалистов АО «Аэропорт Якутск» принимали участие представители Саха (Якутского) межрегионального территориального управления Росавиации, Филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири ФГУП «Госкорпорация ОрВД», авиационного метеорологического центра Якутск, АО «Авиакомпания «Якутия», АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» и другие.

Генеральный директор АО «Аэропорт Якутск» Сергей ИГНАТЕНКО, в своем выступлении отметил, что разработанное в соответствии с Федеральными авиационными правилами руководство по управлению безопасности полетов АО «Аэропорт Якутск» является основным нормативным документом в области обеспечения безопасности полетов в предприятии. В ходе заседания были заслушаны доклады первого заместителя генерального директора Константина СЕРГЕЕВА о ходе и сроках реконструкции на взлетно-посадочной полосе №2, начальника инспекции по безопасности полетов Андрея СТРУЧКОВА о состоянии безопасности полетов в предприятии на 1 полугодие 2019 г., а также другие вопросы.

Особое внимание в заседании Совета по безопасности полетов было уделено обсуждению вопросов по реконструкции ИВПП-2. Представителей Авиакомпании «Якутия» и Филиала «Аэронавигации С-ВС» интересовали сроки проведения работ и предстоящие ограничения по приему и обслуживанию воздушных судов. Сергей Игнатенко отметил, что работы по устранению недочетов, связанных с техническими решениями обеспечению регулярности и безопасности полетов, взяты под личный контроль заместителя председателя правительства России Максима АКИМОВА, и будут решаться на федеральном уровне. Также на встрече было предложено сформировать совместную рабочую группу по изучению вопроса восстановления и использования ИВПП-1 для воздушных судов 3-го класса.

Подводя итоги заседания, генеральный директор АО «Аэропорт Якутск» Сергей Игнатенко предложил регулярно проводить подобные встречи в формате открытой площадки для обсуждения вопросов безопасности и принятия совместных решений, поскольку безопасность полетов и пассажиров – это приоритет в работе общества.