В аэропорту «Якутск» работает пункт вакцинации от коронавируса

Аэропорт «Якутск» приглашает пассажиров и посетителей аэропорта на бесплатную вакцинацию и ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

Также в пункте желающие могут сдать анализы методом ПЦР исследования (услуга платная).

Прививку может получить любой гражданин РФ при предъявлении паспорта и СНИЛС.

Желающих получить вакцину от коронавируса ждут с 8:00 до 13:00 в кабинете 2-183 (2 этаж аэровокзала, ориентир – часовня).

Пункт вакцинации будет работать без выходных, в том числе с 30 октября по 7 ноября 2021 г.