30.10.2021
10:19
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Коронавирус

В аэропорту «Якутск» работает пункт вакцинации от коронавируса

Аэропорт «Якутск» приглашает пассажиров и посетителей аэропорта на бесплатную вакцинацию и ревакцинацию от коронавирусной инфекции.
Также в пункте желающие могут сдать анализы методом ПЦР исследования (услуга платная).
Прививку может получить любой гражданин РФ при предъявлении паспорта и СНИЛС.
Желающих получить вакцину от коронавируса ждут с 8:00 до 13:00 в кабинете 2-183 (2 этаж аэровокзала, ориентир – часовня).
Пункт вакцинации будет работать без выходных, в том числе с 30 октября по 7 ноября 2021 г.

Фото: Пресс-служба аэропорта "Якутск"
Источник: Пресс-служба аэропорта "Якутск"
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