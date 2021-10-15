В аэропорту «Якутск» прошли учения аварийной посадки

14 октября 2021 г. на территории аэропорта “Якутск” проведенаполномасштабная тренировка аварийно-спасательной команды АО «Аэропорт Якутск» с привлечением дополнительных сил и средств.

Учения проводились с целью проверки действий и отработки взаимодействия сил и средств СПАСОП и других подразделений аэропорта, образующих аварийно-спасательную команду, с привлечением службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Якутии, Якутского отделения РСПБ Росавиации и Республиканского центра медицины катастроф.

По легенде учения, в аэропорту «Якутск»воздушное судно с пассажирами на борту совершило аварийную посадку. По тревоге на место авиационного происшествия прибыли расчеты аварийно-спасательной команды дежурных смен аэропорта, был развернут полевой здравпункт.

По сценарию учения предполагалось, что среди пассажиров были пострадавшие, была непосредственная угроза проникновения пожара в кабину экипажа и распространения его в салоне самолета.

Во время учения специалистами были отработаны действия по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации на летном поле, включающие спасение пассажиров, экипажа и оказание помощи условно пострадавшим, а также тушение пожара на взлетно-посадочной полосе. Кроме этого, отрабатывались навыки организации аварийно-спасательных работ при ЧС, проверялись знания алгоритмов безошибочного взаимодействия между службами.

В аварийно-спасательную команду аэропорта входят служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП), расчеты здравпункта аэропорта, аэродромной службы, служб организации пассажирских и почтово-грузовых перевозок, службы авиационной безопасности, инженерно-авиационной службыи службы спецтранспорта. Аварийно-спасательной командой руководил Геннадий Ефремов, руководитель ликвидации ЧС СПАСОП.

Всего в учении было задействовано около 60 человек и 20 единиц специальной техники, в том числе три пожарных автомобиля службы ПАСОП аэропорта.

По итогам учения все действия расчетов были оценены как успешные. Все цели, поставленные для реализации в ходе тактико-специального учения, были достигнуты. Учения проводились на специальном полигоне, во время учений аэропорт «Якутск» работал в штатном режиме.

СПАСОП — одно из важнейших структурных подразделений АО «Аэропорт Якутск». Служба обеспечивает аэропорту «Якутск» 9-ю категорию уровня требуемой пожарной безопасности, что позволяет принимать и обслуживать широкофюзеляжные воздушные суда.