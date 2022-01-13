В аэропорту «Якутск» открылся пункт экспресс-тестирования на коронавирус

С 13 января в аэропорту «Якутск» заработал пункт экспресс-тестирования на коронавирус методом иммунохроматографического анализа (ИХА).

Пройти бесплатное тестирование на наличие коронавирусной инфекции могут все желающие из числа прибывающих пассажиров центральных рейсов. Исследования на выявление коронавируса проводят сотрудники Якутской городской больницы № 2.

Главным преимуществом ИХА-теста является скорость выявления инфекции — для получения результата достаточно нескольких минут. Отмечается, что по результатам данного теста диагноз не ставится. Если первичный анализ покажет у пассажира положительный результат, то ему выдадут направление в обсерватор для дальнейшего медицинского обследования.

Пункт экспресс-тестирования расположен в аэропорту «Якутск» на 1-м этаже аэровокзала в зале выдачи багажа. Режим работы пункта – ежедневно с 06:00 до 10:00, именно в это время по расписанию полетов аэропорта прибывает большинство центральных рейсов. Режим работы пункта установлен временно, в дальнейшем он может быть изменен.



Новая услуга введена для удобства пассажиров и предотвращения роста заболеваемости COVID-19. В связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса, в аэропорту «Якутск» действует строгий масочный режим, на входе в терминал при досмотре проводится термометрия.



