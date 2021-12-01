В аэропорту “Якутск” открылись новые авторемонтные мастерские

В аэропорту “Якутск” завершено строительство и введено в эксплуатацию новое здание авторемонтных мастерских площадью более 3000 кв.м.

Авторемонтные мастерские включают в себя сварочный, токарный, аккумуляторныйй, шиномонтажный, медницкий, моторный-агрегартный цеха, цех ремонта топливной аппаратуры и электроцех. Цех текущего ремонта занимает самую большую площадь – здесь одновременно могут находиться до 18 единиц техники. Все цеха оборудованы новыми стендами и станками.

В новом здании АРМустановлено 11 автоматических ворот, оборудован склад запчастей, внедрена централизованная система подачи сжатого воздуха. Кроме того, во всех помещениях установлена вентиляционная система, проведены работы по благоустройству прилегающей территории.

Строительство новых авторемонтных мастерских осуществлено в рамках реализацииСтратегии развития аэропорта “Якутск” до 2032 г. в целях повышения качества аэропортового обслуживания, обеспечения безопасности и регулярности полетов. Проект реализован за счет собственных средств АО “Аэропорт Якутск” без привлечения государственных инвестиций.

В автопарке аэропорта “Якутск” – более 200 единиц самой разной специальной техники, принимающей участие в техническом и коммерческом обслуживании пассажиров и воздушных судов. Всю спецтехнику предприятие ремонтирует собственными силами. В авторемонтных мастерских службы спецтранспорта аэропорта работают 23 человека – слесари по ремонту автомобиля, сварщики, электрики, шиномонтажники, медник, слесарь по ремонту топливной аппаратуры и инженер-механик, все мастера своего дела. Ежедневно через их руки проходит 10-15 машин, нуждающихся в диагностических или ремонтных работах.

Необходимость в строительстве нового здания АРМ назревала давно, ведь бывшее здание АРМ, построенное в 1960 г., находилось в ветхом состоянии. Начальник авторемонтных мастерских службы спецтранспорта Владимир Чарочкин работает в аэропорту “Якутск” с 2003 г. “И уже тогда я ставил вопрос руководству о строительстве нового здания АРМ, но для этого нужны были большие финансовые вложения, и проект откладывался, — рассказывает он. –Большим преимуществом нового здания АРМ является то, что оно расположено на территории аэродрома, что позволяет спепцтехнике оперативно въезжать и выезжать на перрон, что, несомненно, очень удобно для всех. Плюсов много, например, новые АРМ объединили в себе все цеха, в том числе шиномонтажный, и склад запчастей. Эти два объекта раньше находились в других зданиях в разных частях территории аэропорта. Ну и, конечно, здесь светлей, теплей, просторней, что не может нас не радовать”.

В рамках модернизации и обновления аэропортовой инфраструктуры за последние три года аэропортом “Якутск” приобретена контейнерная АЗСдля хранения и заправки ГСМ, планомерно обновляется парк специализированной техники для содержания ВПП и обслуживания воздушных судов. В ближайшие годы реновации ожидают терминалы российских и международных авиалиний, планируется ремонт грузового терминала.