В аэропорту «Якутск» объявлена эвакуация 

27 мая около 18:00 в аэропорт «Якутск» поступил анонимный звонок о том, что в здании аэровокзала заложено взрывное устройство.

Все пассажиры и персонал эвакуированы, всего около 100 человек. Спецподразделениями Росгвардии и кинологами МВД и аэропорта проводится обследование здания.

Заблокированы подъездные дороги к аэропорту и ограничен доступ к зданию.

Задержаны на вылет два рейса: 427 Жиганск и 425 Олекминск авиакомпании Якутия.

Рейсы из Сунтара и Мирного прибыли, пассажиры этих рейсов и их багаж были доставлены в эвакопункт.