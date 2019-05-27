В аэропорту «Якутск» объявлена эвакуация 

27 мая около 18:00 в аэропорт «Якутск» поступил анонимный звонок о том, что в здании аэровокзала заложено взрывное устройство.
Все пассажиры и персонал эвакуированы, всего около 100 человек. Спецподразделениями Росгвардии и кинологами МВД и аэропорта проводится обследование здания.
Заблокированы подъездные дороги к аэропорту и ограничен доступ к зданию.
Задержаны на вылет два рейса: 427 Жиганск и 425 Олекминск авиакомпании Якутия.
Рейсы из Сунтара и Мирного прибыли, пассажиры этих рейсов и их багаж были доставлены в эвакопункт.
Источник: Пресс-служба АО «Аэропорт Якутск».