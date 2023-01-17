В аэропорту Якутск дискриминируют инвалидов, зато создают VIP-условия для чиновников и бизнесменов?

В якутском Телеграме поднимают проблему парковки в аэропорту «Якутска» — там фактически подвергаются дискриминации люди с ограниченными возможностями, создавая преимущество для чиновников и бизнесменов?

— Почему, в то время как чиновники и бизнесмены имеют возможность вплотную подъезжать к аэровокзалу и парковать там же свои авто на VIP-стоянке, люди, имеющие инвалидность, для этого должны получить парковочную карту, а перед этим направить в адрес директора аэропорта Сергея Игнатенко заявление и пакет документов, включая свидетельство о регистрации транспортного средства, в котором в качестве собственника (владельца) обязательно должен быть указан инвалид, — спрашивает тгк Торбозное радио. А если инвалид не имеет автомашины, то выходит он не может на другой машине с провожающими подъехать к зданию аэровокзала!