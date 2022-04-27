27.04.2022
15:06
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Общество
В аэропорту Внуково якутяне встретили Михаила Николаева
Первый президент Якутии Михаил Николаев прилетел сегодня в Якутск на празднование 100-летия ЯАССР — сообщает телеграм-канал НОВОСТИ ЯКУТИИ.
«Такая милота, смотрите как люди к нему тянутся. А он сидит такой добродушный дедушка нации со всеми общается, фотографируется», — поделилась своими наблюдениями художница Кыыдаана Игнатьева.
Фото: Kyydaana
Источник: https://t.me/ykt_novosty
#В аэропорту Внуково якутяне встретили Михаила Николаева#Михаил Николаев#республика саха (якутия)#Якутия
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