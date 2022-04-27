В аэропорту Внуково якутяне встретили Михаила Николаева

Первый президент Якутии Михаил Николаев прилетел сегодня в Якутск на празднование 100-летия ЯАССР — сообщает телеграм-канал НОВОСТИ ЯКУТИИ. «Такая милота, смотрите как люди к нему тянутся. А он сидит такой добродушный дедушка нации со всеми общается, фотографируется», — поделилась своими наблюдениями художница Кыыдаана Игнатьева.

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