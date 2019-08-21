В аэропорту Олекминск в октябре начнутся работы по реконструкции

В период реконструкции аэропорта Олекминск транспортное сообщение будет осуществляться бесперебойно.

Вопрос о реконструкции аэропортовых комплексов республики вот уже на протяжении последних 10 лет ставится Правительством Якутии перед федеральными органами исполнительной власти. Итогом всей этой работы стало включение 16 аэропортов в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, который был утвержден распоряжением Правительства РФ. В 2019 году ФКП «Аэропорты Севера» приступит к масштабной работе, реконструкции четырёх аэропортов Республики Саха (Якутия) в Верхневилюйске, Жиганске, Олёкминске, Нерюнгри.

Более 4 млрд рублей в текущем году будет выделено на реконструкцию аэропортов в рамках Комплексного плана. Из этих средств около 2,7 млрд направят на реконструкцию аэропорта Олекминск. Для жителей данного района это самый актуальный вопрос. Здесь из-за размывания грунта на ВПП аэропорт порой не работает по 90 дней в году. Ежегодную транспортную проблему решит запланированная полная замена грунтового покрытия на искусственное.

Работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы начнутся с октября 2019 года, сообщили в Департаменте воздушного транспорта и сводно-аналитического прогнозирования Минтранса региона. До апреля 2020 года ограничений по приему воздушных судов Ан-24 не ожидается, но уже с весны аэропорт сможет принимать воздушные суда 4 класса – это Л-410 и вертолеты Ми-8.

Основной задачей сейчас является обеспечение бесперебойного транспортного сообщения с Олекминским районом. В Минтрансе Якутии уже обсудили этот вопрос на совещании у министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Александра Тарасова при участии и.о. главы Олекминского района Эдуарда Кондратьева. Выполнить эту задачу планируется с помощью авиации и речного транспорта. Ожидается, что воздушные суда будут выполнять по несколько рейсов в день, кроме того будет широко задействован и речной транспорт. Три перевозчика – «Ленатурфлот», «Пассажирское райуправление» и «Чайка А.В.» – увеличат пропускную способность по перевозке пассажиров и введут дополнительные суда.

Предполагается, что на эти цели из бюджета республики будет выделена субсидия, заявка на формирование бюджета уже подана. Помимо всего прочего рассматривается вариант с перевозкой пассажиров речным транспортом по маршруту Олекминск-Ленск, откуда они смогут улететь не только в столицу Якутии, но и в другие города России.