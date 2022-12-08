08.12.2022
20:44
108

Происшествия

В аэропорту Момы у самолета отказало управление

Полярные авиалинии. Отказ управления.
8.12.2022 06.10 (мск) Республика Саха(Якутия), аэропорт Мома. Прерванный взлет. КВС Ан-24 доложил об отказе управления, руление на стоянку, сообщает тгк Авиаинцидент.
Самолет Ан-24 RA- 46479, рейс RKA-232 Мома — Якутск, эксплуатант АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии», пассажиры 26/2/1.

Фото: АК Полярные авиалинии
Источник: тгк Авиаинцидент

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