В аэропорту Якутска массовые переносы рейсов

Аэропорт столицы республики не принимает рейсы из-за снегопада, их прибытие перенесли на 12 апреля, сообщили телеканалу «Якутия 24» в пресс-службе организации.

Из-за метеоусловий задержали прибытие пяти рейсов. Это рейсы авиакомпании «Якутия» из аэропорта «Внуково» в Москве, а также по направлению «Санкт — Петербург — Екатеринбург — Якутск» и «Владивосток — Хабаровск — Якутск». Кроме того, перенесены до завтра рейсы авиаперевозчика S7 из Новосибирска и аэропорта «Домодедово» в Москве.

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/obshhestvo/aeroport-yakutsk-ne-prinimaet-rejsyi-iz-za-snegopada-do-12-aprelya