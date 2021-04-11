11.04.2021
11:54
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Происшествия
В аэропорту Якутска массовые переносы рейсов
Аэропорт столицы республики не принимает рейсы из-за снегопада, их прибытие перенесли на 12 апреля, сообщили телеканалу «Якутия 24» в пресс-службе организации.
Из-за метеоусловий задержали прибытие пяти рейсов. Это рейсы авиакомпании «Якутия» из аэропорта «Внуково» в Москве, а также по направлению «Санкт — Петербург — Екатеринбург — Якутск» и «Владивосток — Хабаровск — Якутск». Кроме того, перенесены до завтра рейсы авиаперевозчика S7 из Новосибирска и аэропорта «Домодедово» в Москве.
Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/obshhestvo/aeroport-yakutsk-ne-prinimaet-rejsyi-iz-za-snegopada-do-12-aprelya
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутия 24
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