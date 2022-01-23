23.01.2022
20:55
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Экономика

В аэропорт Якутск прибыло новое воздушное судно

Сегодня, 23 января в аэропорт Якутск на летные и наземные испытания в условиях низких температур прибыл новый тип воздушного судна отечественного производства МС-21-300.

Источник: https://www.instagram.com/p/CZEhvhYMHr9/?utm_medium=share_sheet.
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