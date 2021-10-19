19.10.2021
14:03
64
Финансы
В АЭБ зачисление денег по торговым терминалам день в день
Алмазэриэнбанк запустил новую схему зачисления выручки по торговому эквайрингу. Отныне зачисления по операциям торгового терминала проходят день в день.
«Все операции по терминалу, совершенные до 20:00 часов, зачисляются в этот же день. Если же оплаты прошли после 20:00 вечера, то деньги появятся на счете до 10:00 утра следующего рабочего дня. Аренда терминала, установка и его настройка у нас бесплатно. Также АЭБ предлагает техническую и консультационную поддержку клиентам 24/7», — отметил директор департамента корпоративного бизнеса Федор Ноговицын.
Принимайте оплату по картам безопасно и с выгодной ставкой от Алмазэргиэнбанка!
Подать заявку на подключение эквайринга можно на сайте банка: https://www.albank.ru/ru/corp/rko/acquiring/
Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
#Алмазэргиэнбанк#АЭБ#АЭБ "Алмазэргиэнбанк" АО#В АЭБ зачисление денег по торговым терминалам день в день
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