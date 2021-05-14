В АЭБ стартовал большой розыгрыш сертификатов DNS

Сегодня, 14​ мая,​ в АЭБ начался большой розыгрыш сертификатов на электронику для всех новых владельцев карт JCB. В акции «Выигрывай с картой JCB» с общим призовым фондом​ 400​ тыс рублей может принять участие любой человек, открывший карту платежной системы JCB в Алмазэргиэнбанке с 14 мая по 14 августа.

«Мы запустили акцию специально для новых владельцев карт платежной системы JCB. Все, кто откроет карту и совершит ею хотя бы одну покупку в любом месте, автоматически получит шанс выиграть один из 75 сертификатов магазина DNS по​ 4 тысячи рублей. Также из числа всех участников будет выбран обладатель суперприза – сертификата на 100 тысяч рублей», — рассказал маркетолог Управления маркетинга и развития продукта Алмазэргиэнбанка Бранислав Кочич.

Победители​ акции​ будут определяться​ путём генератора случайных чисел​ по итогам трех​ этапов – с 14 мая по 14 июня, с 15 июня по 14 июля, с 15 июля по 14 августа. Обладатель суперприза будет также выбран из числа участников этих ежемесячных розыгрышей. ​

Напоминаем, что в АЭБ можно оформить карты JCB премиальной​ линейки Gold и​ кобейдж карты​ «МИР–JCB Gold» (последние в акции участие не принимают).

С правилами акции можно ознакомиться по ссылке https://clck.ru/UnCMP и там же заказать карту JCB онлайн. Карту также можно оформить при посещении ближайшего офиса АЭБ. Номер бесплатной круглосуточной горячей линии банка:​ 8-800-100-34-22.