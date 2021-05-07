



Помимо привычных МИР,​ Visa,​ MasterCard​ на российском рынке существуют менее известные, но стремительно набирающие популярность платёжные системы. Одна из них – японская JCB, появившаяся в России сравнительно недавно.

АКБ​ “Алмазэргиэнбанк” АО​ предлагает оформить карты​ JCB​ и​ начать пользоваться преимуществами​ этой международной платежной системы.​ Среди них​ –​ автоматическое начисление кешбэка​ за​ покупки за​ границей,​ в​ российских​ и зарубежных интернет-магазинах,​ скидки​ и​ эксклюзивные привилегии​ в​ аэропортах и гостиницах, при покупке авиабилетов и подписки в онлайн-кинотеатре, а также возможность принять участие в многочисленных акциях и выиграть ценные призы.

Карта JCB принимается к оплате в 190 странах. Вместе с классическим банковским ообслуживанием владельцы карт​ JCB​ получают дополнительные​ преференции​ от платежной системы, отметил менеджер по продукту Николай Неустроев.​

Он сообщил, что​ 14​ мая​ Алмазэргиэнбанк запускает очередную акцию для​ всех​ держателей карт​ JCB​ с общим призовым фондом​ 400​ тысяч рублей.

«Мы разыграем 75 сертификатов магазина электроники DNS по​ 4 тысячи рублей, а также​ суперприз – сертификат DNS на 100 тысяч рублей.​ Условие для участия в акции «Выигрывай с картой JCB» простое – открыть​ карту​ JCB​ в АЭБ​ и совершить​ хотя бы​ одну оплату картой.​ Победители​ акции​ будут определяться​ путём генератора случайных чисел​ по итогам нескольких​ этапов – мая, июня, июля. Акция стартует в конце следующей недели и продлится до 14 августа, успевайте оформить карты​ JCB»,​ — сказал Николай Неустроев. Он​ добавил, что у карт​ JCB​ в Алмазэргиэнбанке недорогое годовое обслуживание и высокий лимит на снятие наличных.

В АЭБ можно оформить карты JCB премиальной​ категории​ Gold и​ кобейдж карты​ “МИР”–JCB Gold. Отметим, что​ кобейджинговые карты​ в этой акции участие не принимают.

Банковские карты можно заказать онлайн на​ www.albank.ru​ или при посещении ближайшего офиса АЭБ. Подробности по телефонам бесплатной круглосуточной горячей линии банка:​ 8(4112)34-22-22​ или 8-800-100-34-22 (бесплатно по России).