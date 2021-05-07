В АЭБ скоро стартует большой розыгрыш
Помимо привычных МИР, Visa, MasterCard на российском рынке существуют менее известные, но стремительно набирающие популярность платёжные системы. Одна из них – японская JCB, появившаяся в России сравнительно недавно.
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО предлагает оформить карты JCB и начать пользоваться преимуществами этой международной платежной системы. Среди них – автоматическое начисление кешбэка за покупки за границей, в российских и зарубежных интернет-магазинах, скидки и эксклюзивные привилегии в аэропортах и гостиницах, при покупке авиабилетов и подписки в онлайн-кинотеатре, а также возможность принять участие в многочисленных акциях и выиграть ценные призы.
Карта JCB принимается к оплате в 190 странах. Вместе с классическим банковским ообслуживанием владельцы карт JCB получают дополнительные преференции от платежной системы, отметил менеджер по продукту Николай Неустроев.
Он сообщил, что 14 мая Алмазэргиэнбанк запускает очередную акцию для всех держателей карт JCB с общим призовым фондом 400 тысяч рублей.
«Мы разыграем 75 сертификатов магазина электроники DNS по 4 тысячи рублей, а также суперприз – сертификат DNS на 100 тысяч рублей. Условие для участия в акции «Выигрывай с картой JCB» простое – открыть карту JCB в АЭБ и совершить хотя бы одну оплату картой.
Победители акции будут определяться путём генератора случайных чисел по итогам нескольких этапов – мая, июня, июля. Акция стартует в конце следующей недели и продлится до 14 августа, успевайте оформить карты JCB», — сказал Николай Неустроев. Он добавил, что у карт JCB в Алмазэргиэнбанке недорогое годовое обслуживание и высокий лимит на снятие наличных.
В АЭБ можно оформить карты JCB премиальной категории Gold и кобейдж карты “МИР”–JCB Gold. Отметим, что кобейджинговые карты в этой акции участие не принимают.
Банковские карты можно заказать онлайн на www.albank.ru или при посещении ближайшего офиса АЭБ. Подробности по телефонам бесплатной круглосуточной горячей линии банка: 8(4112)34-22-22 или 8-800-100-34-22 (бесплатно по России).
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