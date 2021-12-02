В АЭБ радостная новость о высокой награде

Начальник Управления продаж и обслуживания корпоративных клиентов Департамента корпоративного бизнеса Алмазэргиэнбанка Лидия Василенко награждена Почетной грамотой Торгово-промышленной палаты Якутии.

Лидия Василенко получила награду из рук президента палаты Марины Богословской – за трудовое отличие, высокий профессионализм, значительный вклад в расширение и предоставление широкого спектра качественных банковских услуг для представителей корпоративного бизнеса.

Лидия Василенко работает в Алмазэргиэнбанке на протяжении 16 лет, с 2005 года. «От всей души благодарю за признание результатов моей работы президента палаты Марину Богословскую, и, конечно, моё непосредственное руководство – директора Департамента корпоративного бизнеса Федора Ноговицына и председателя правления Группы АЭБ Николая Долгунова. Также хочу поздравить всех дорогих коллег, наш большой и дружный коллектив, с предстоящей 28-й годовщиной со дня образования банка, который мы отмечаем 6 декабря», — сказала она.

Торжественная церемония, посвященная 30-летию союза, состоялась в Доме правительства №2.

Церемонию награждения открыл первый зампред Якутии Кирилл Бычков. Он отметил, что палата является важнейшим связующим звеном между бизнесом и властью. «Отрадно, что потенциал нашей торгово-промышленной палаты востребован и для модернизации экономики республики, развития промышленной, финансовой инфраструктуры», — подчеркнул он.

Союз ведет свою деятельность с 1991 года. Как сообщила Марина Богословская, членами торгово-промышленной палаты являются около 300 предпринимательских организаций – ИП и ООО, при этом 85% состава – малые и средние предприятия.

Коллектив крупнейшего финансового института Якутии АЭБ от всей души поздравляет Лидию Васильевну Василенко с заслуженной наградой!