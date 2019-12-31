В АЭБ появятся урны для благотворительного сбора пластиковых крышек и раздельного сбора вторсырья

В начале грядущего года в отделениях Алмазэргиэнбанка в Якутске, посёлке Нижний Бестях и селе Майя появятся урны раздельного сбора вторичного сырья. Они предназначены для пластика, бумаги и пластиковых бутылок. Все сданное вторсырье будет направляться на переработку.

Также в офисах АЭБ появятся урны для сбора пластиковых крышек. Они будут собираться отдельно для благотворительно-экологического проекта «Добрые крышечки».

Символ проекта @dobrye_krishechki – цветик-семицветик из известной сказки Валентина Катаева о девочке Жене, которая получила в подарок волшебный цветок, исполняющий желания, и потратила 6 лепестков впустую. Но последний заветный лепесток был отдан мальчику с ограниченными возможностями, чтобы он мог бегать и играть как все дети

Как работает проект «Добрые крышечки»?

✅Чистые подходящие для проекта пластиковые крышечки собираются всеми желающими и доставляются в пункты приёма

✅Пункты сбора крышек организуют на своей территории как частные лица, так и компании, школы и различные учреждения.

✅Собранные крышечки сдаются на завод для переработки

✅Компания-переработчик перечисляет деньги за принятое вторсырьё на счёт благотворительного фонда

✅Фонд приобретает инвалидное кресло/коляску или другую реабилитационную технику нуждающемуся ребёнку

Всего за время существования проекта приобретено 25 единиц реабилитационной техники.

❗❗❗ 27 декабря 2019 года проект открыл 26 сбор для 9-летней Алены из Якутии.

Алене 9 лет, первые 4 года жизни она провела в доме ребенка, а в 2013 году попала в приемную семью. Все шло хорошо, девочка адаптировалась к семье и детскому саду, где любила выступать на утренниках и танцевать. Но в 2014 году у Алены случился приступ эпилепсиии, произошло кровоизлияние в мозг. Из-за инсульта левая половина тела ребенка полностью обездвижена.

Для реабилитации нужен дорогостоящий специализированный тренажер “SP-1000P” стоимостью более 340 тыс рублей.

АЭБ призывает сотрудников банка и всех неравнодушных помочь ребенку и начать сбор пластиковых крышек на предстоящих праздничных выходных. Друзья, вы сможете начать 2020 год с доброго дела, принеся крышки на работу для специальных урн благотворительно-экологического проекта «Добрые крышечки».

С наступающим Новым годом, друзья!