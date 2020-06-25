В АЭБ появился автомат, меняющий мелочь на купюры

В офисе АЭБ установили уникальный монетоприемник.

Не имеющий аналогов в республике терминал по приему монет установили в головном офисе Алмазэргиэнбанка, расположенном в Якутске на проспекте Ленина, 1. Теперь у жителей и гостей столицы есть возможность обменять мелочь на купюры.

«Практически в каждой семье есть такая проблема – в большом количестве скапливаются монеты, для которых просто не находится применения. Уникальный для республики терминал, установленный в головном офисе Алмазэргиэнбанка, призван решить этот вопрос», — заявили в АЭБ.

В банке также сообщили, что аппарат принимает монеты любого достоинства без комиссии, автоматически их сортирует, подсчитывает и выдает на внесенную сумму чек, с которым можно пройти в одну из касс в головном офисе АЭБ и обменять на купюры.