В АЭБ начались новые акции по обмену монет на купюры и памятные монеты



Алмазэргиэнбанк с 12 октября по 12 декабря впервые проводит акцию “Обменяй монеты” в отделениях в городах Владивостоке, Хабаровске и Покровске. Кроме того, в Якутске, в головном офисе АЭБ на Ленина, 1 с 12 октября стартует бессрочная акция “Обменяй монеты в монетоприемнике Pengium 726”.

Для участия в акции “Обменяй монеты” необходимо обменять монеты на бумажные банкноты и заполнить анкету. К обмену принимаются монеты номиналом 1 копейка, 5 копеек, 10 копеек, 50 копеек, 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей. АЭБ не берет комиссию за сдачу монет.

Во Владивостоке, Хабаровске и Покровске за каждые 500 штук сданных монет участнику акции вручат – в качестве обмена, а не дополнительной суммы розыгрыша – одну памятную, а в Якутске – за каждую 1000 штук сданных монет.

Ежемесячно в каждом отделении АЭБ, в котором проходит акция, будет определен один победитель, сдавший наибольшее количество монет. В качестве спецприза победитель получит памятную монету номиналом 25 рублей, посвященную советской или российской мультипликации.

Подробнее с условиями акций “Обменяй монеты” и “Обменяй монеты в монетоприемнике” можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Промо-акции и специальные предложения».

Бесплатная горячая линия​ Алмазэргиэнбанка: 8-800-100-34-22.