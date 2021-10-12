В АЭБ началась новая акция «Обменяй монеты»

В республиканском банке началась новая акция по обмену рублевых монет на памятные от Банка России, сообщила начальник управления кассовых операций и инкассации Алмазэргиэнбанка Светлана Павлова.

«Акцию «Обменяй монеты» АЭБ проводит регулярно, в этот раз она продлится до 30 декабря включительно. Мы предоставляем возможность сдать вашу скопившуюся мелочь в обмен на банкноты, а также получить памятные монеты Банка России, среди которых у нас монета, посвященная мультфильму «Крокодил Гена» и спецприз – юбилейная монета, выпущенная в честь другой классики советской мультипликации «Винни Пуха». Все желающие принять участие в акции могут сдать монеты в нашем офисе для юридических лиц в Якутске на проспекте Ленина, 1 – через кассу или монетоприемник», — отметила Светлана Павлова.

Она добавила, что можно сдать любое количество монет в обмен на бумажные банкноты, однако для того, чтобы стать участником акции, необходимо сдать минимум одну тысячу штук монет.

В рамках акции можно обменять монеты номиналом 1₽, 2₽, 5₽, 10₽ и 25₽ в неограниченном количестве.

Необходимое минимальное количество монет:

— За каждые 1 000 штук

За сданные монеты указанного номинала к обмену предоставляется одна памятная монета Банка России номиналом 5 рублей, 10 рублей, 25 рублей – на выбор участника из имеющихся в наличии.

— За каждые 2 500 штук

За сданные монеты указанного номинала к обмену предоставляется одна памятная монета Банка России номиналом 25 рублей «60 лет полета в Космос».

— За каждые 5 000 штук

За сданные монеты указанного номинала к обмену предоставляется одна памятная монета Банка России номиналом 25 рублей, посвященная советской мультипликации «Крокодил Гена».

Помимо этого, в рамках акции АЭБ проводит розыгрыш специального приза – юбилейной монеты номиналом 25 рублей, посвященной советской мультипликации «Винни Пух».

К участию в розыгрыше специального приза допускаются участники, сдавшие не менее 10 000 монет.

Подробности акции – по ссылке https://www.albank.ru/ru/monet-page/