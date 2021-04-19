В АЭБ – льготный кредит для предпринимателей на восстановление деятельности

Алмазэргиэнбанк начал прием заявок от клиентов на получение льготного кредита под 3% годовых на восстановление предпринимательской деятельности. Подать заявку можно не только в офисах АЭБ, но и онлайн по ссылке.

«Ранее Минэкономразвития России сформировало список российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков для участия в программе льготного кредитования для малого и среднего бизнеса «ФОТ 3.0». В перечень 36 финансовых организаций вошел Алмазэргиэнбанк. Это позволяет предложить нашим клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – кредит под 3% годовых без взимания комиссий, сборов и иных платежей», — сообщил директор департамента корпоративного бизнеса АЭБ Федор Ноговицын.

Максимальная сумма кредита определяется как произведение минимального размера оплаты труда (федерального), численности работников заемщика и расчетного периода — 12 месяцев.

Срок кредита — до 12 календарных месяцев.

Кредит предоставляется на документально подтвержденные расходы по предпринимательской деятельности, за исключением:

— выплаты дивидендов;

— выкупа собственных акций или долей в уставном капитале;

— осуществления благотворительности.

Кредит подходит юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые:

— сохранили не менее 90% численности сотрудников с момента начала кредитования;

— ранее получили кредит по программе «Господдержка 2%» (заключён кредитный договор в рамках Постановления Правительства РФ № 696);

— ведут деятельность в одной из наиболее пострадавших отраслей согласно Постановлению №279 от 27.02.2021. Соответствующие основной или дополнительные коды ОКВЭД должны быть отражены в ЕГРИП или ЕГРЮЛ по состоянию на 1 января 2021 года. Если заёмщик имеет долю более 30% от выручки группы связанных лиц (в соответствии с п. 1 ст. 9 135-ФЗ), учитывается только основной код ОКВЭД;

— в отношении них не введена процедура банкротства;

— деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством РФ, и не прекращена в случае ИП.

Поручительство:

1) для юридических лиц:

— поручительство конечных бенефициаров на всю сумму обязательств по кредиту. В случае наличия нескольких бенефициаров требуется поручительство такого количества физических лиц, чтобы совокупная доля этих лиц в уставном капитале превышала 75%;

— поручительство единоличного исполнительного органа (руководителя) на всю сумму обязательств по кредиту.

2) для ИП:

— поручительство индивидуального предпринимателя на всю сумму обязательств, определенную кредитным договором;

— обязательно предоставление поручительства одного из членов семьи заемщика на всю сумму обязательств по кредиту. Предоставление поручительства третьего лица-физического лица возможно в случае невозможности.

Необходимые документы для оформления кредита:

— анкета;

— паспорт гражданина РФ — для ИП, паспорта участников — для юридического лица;

— учредительные и регистрационные документы юридического лица/индивидуального предпринимателя;

— финансовая отчетность и иные документы (по требованию банка).

Узнать подробности об условиях кредитования можно у операторов бесплатной горячей линии Алмазэргиэнбанка по номеру 8-800-100-34-22, на сайте и у менеджеров в отделениях АЭБ.